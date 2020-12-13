16 yaşındaki Halil'in öldüğü iş cinayetinde 1şirket yetkilisi tutuklandı
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada, henüz 16 yaşında bulunansürücü Halil Şenbüyük hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şirket yetkilisinden biri tutuklandı.
İş cinayeti, üç gün önce akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’nde yaşandı. 16 yaşındaki Halil Şenbüyük’ün kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Halil Şenbüyük olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen gencin cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu iş makinesinin sahibi olan D.Y. ve M.Y. kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından "iş kazası sonrası, ölüme sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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