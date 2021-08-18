Arkadaşı başından vurdu! 16 yaşındaki İkra Nur toprağa verildi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:29

İncesu ilçesinde önceki gece arkadaşlarının evine giden Berat A. ile İkra Nur Türksoy arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Ardından Berat A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy'u başından vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkra Nur Türksoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Türksoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Berat A. ile ev sahibi Osman Ç. gözaltına alındı.

İkra Nur Türksoy'un cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesine getirildi. Türksoy, öğle namazı sonrası Yamaçlı Yeni Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.