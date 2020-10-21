1658 yıllık anıt zeytin ağacında hasat yapıldı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:14

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi Emirahmet mevkisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek, koruma altına alınan, 1658 yaşındaki anıt zeytin ağacında hasat yapıldı.

Roma döneminde dikilerek bugüne kadar birçok medeniyeti besleyen zeytin ağacı, adeta tarihe tanıklık ediyor.

Gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip zeytin ağacı, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor.

