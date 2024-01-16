17 Ocak BOLU MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

BOLU MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, OKÇULAR, SAĞLIK mahallelerinde 3648 sok, 3710, 3713, 3714 Sok., 3719, 3719 sok., 3726, 3731 SK., 3732 sk., AÇELYA SK., DR SADIK AHMET CD., DR.SADIK AHMET, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GURBET, GURBET SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KIRÇİÇEĞİ SK., MELİH SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NASİP SK., OKÇULAR YOLU, SADIK AHMET, SAPMAZ SK., SARDUNYA SK., SERHAN SK., ŞEHİT MURAT DEMİR SK., VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, KÜÇÜKBERK mahallelerinde 2901, BOLU BELEDİYESİ ÇIĞIRTKANLAR M, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜZGARLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.