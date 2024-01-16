17 Ocak İSTANBUL ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi: ARNAVUTKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARNAVUTKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARNAVUTKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 17/01/2024 00:00:00 - 17/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/01/2024 04:00:00 - 17/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MEHMET AKİF ERSOY mah sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MEHMET AKİF ERSOY mah sk bölgelerinde 17/01/2024 11:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/01/2024 11:30:00 - 17/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, EMNİYET, FATİH, KOZA, KRİSTAL, KURUÇAY, MEDİNE, NASRETTİN HOCA, OKURLAR, SEYİT ONBAŞI, TEPELİK, ULUOCAK sk bölgelerinde 17/01/2024 13:00:00 - 17/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.