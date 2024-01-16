17 Ocak İSTANBUL AVCILAR elektrik kesintisi: AVCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL AVCILAR ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AVCILAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AVCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 17/01/2024 13:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.