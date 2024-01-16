17 Ocak İSTANBUL BAKIRKÖY elektrik kesintisi: BAKIRKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL BAKIRKÖY ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAKIRKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAKIRKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BOSTAN, ÇEKMECE sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, HALKÇI, TÜRKÇÜ, YAKUT sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah SAHİL YOLU, SİPAHİOĞLU sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.