17 Ocak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi: BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:38

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞAKŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 29 EKİM, 29 MAYIS, HANEDAN, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, YAVUZHAN sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2236., 2237., BAĞDA, BOZOK, DOĞU, EFDAL, ELMA, ERSİN, GÜNEY, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, SEVİNÇ, UĞUR MUMCU, VİŞNE, ÇANKAYA, ÖZDENİZ, İPEKOTU sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.