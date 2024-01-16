17 Ocak İSTANBUL ESENYURT elektrik kesintisi: ESENYURT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:38

İSTANBUL ESENYURT ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENYURT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENYURT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU, BAHATTİN ŞAKİR, CEMALPAŞA, CEYHAN, DİCLE, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 17/01/2024 00:00:00 - 17/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1997. sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.