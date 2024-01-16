17 Ocak İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL FATİH ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FATİH ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, SAFVETİPAŞA, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HEKİM ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, MURADİYE, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 17/01/2024 12:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.