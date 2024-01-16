17 Ocak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi: GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GAZİOSMANPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 17/01/2024 00:05:00 - 17/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2024 00:05:00 - 17/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah GAYE, HALİÇ, ORDU, SAADET, SERİNCE sk bölgelerinde 17/01/2024 09:30:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah SERİNCE, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 17/01/2024 09:30:00 - 17/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.