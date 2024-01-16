17 Ocak İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, KAFİYE, KÖSEDAĞ, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELÇUK, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 17/01/2024 00:01:00 - 17/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY sk bölgelerinde 17/01/2024 00:01:00 - 17/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, FİDAN, MÜRVER, PARLAK, SAVAŞ, SEVİM, ZEMBİL KÜMESİ sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, ERMAN, FISTIK, FULYA, FUNDA sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.