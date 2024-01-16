17 Ocak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÜÇÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah MİMAR SİNAN sk / CUMHURİYET mah 2.AKASYA, 709., 710., AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, KESTANE, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk bölgelerinde 17/01/2024 00:01:00 - 17/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2024 00:01:00 - 17/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/01/2024 12:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.