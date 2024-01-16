17 Ocak İSTANBUL SULTANGAZİ elektrik kesintisi: SULTANGAZİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:38

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SULTANGAZİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SULTANGAZİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2070., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2154., 2155., 2157., 2211., 2215., 2216., 2217., D, E, F, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 17/01/2024 13:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.