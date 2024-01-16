17 Ocak İSTANBUL ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi: ZEYTİNBURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ZEYTİNBURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ZEYTİNBURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/5), ÇINAR 10, ÇINAR 9 sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 263., 52/10., 52/7., 52/8. sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.