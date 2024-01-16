17 Ocak İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR BORNOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK MH.; 195. SK., 196. SK., 197. SK., 198. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, FATİH SULTAN MEHMET CD., MUSTAFA KEMAL CD., 195. SK., 200. SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GEDİZ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ERGENE; YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ERGENE MH.; 525. SK., YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşancaktır