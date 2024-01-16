17 Ocak İZMİR GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi: GÜZELBAHÇE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÜZELBAHÇE'de 17 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte GÜZELBAHÇE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
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İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜZELBAHÇE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜZELBAHÇE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLI; elektrik kesintisi yaşancaktır
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