17 Ocak İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ; , İSİMSİZ155, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ164, İSİMSİZ169, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ243, İSİMSİZ69, İSİMSİZ72, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, KARAHAYIT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ MH.; HACIMUSA KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ212, İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ272, İSİMSİZ276, İSİMSİZ281, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ284, İSİMSİZ285, İSİMSİZ306, İSİMSİZ307, İSİMSİZ308, İSİMSİZ309, İSİMSİZ310, İSİMSİZ311, İSİMSİZ312, İSİMSİZ313, İSİMSİZ314, İSİMSİZ315, İSİMSİZ337, İSİMSİZ339, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, ODEŞE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; BADEMLİ CD., NARLIKUYU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY; , CAMİ SK., HASAN ÇAVUŞ SK, İSİMSİZ118, İSİMSİZ120, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ139, İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ173, İSİMSİZ73, İSİMSİZ84, sultanselim çıkmazı elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY MH.; ADNAN MENDERES CD., AKIN ÇK., AKKAŞ SK., AKTAŞ SK., ATATÜRK CD., BAŞTÜRK ÇK., BERBER ÇK., BEY ÇK., BEYAZIT SK., BUKET SK., ÇAKIRCALI SK., ÇAMURLUK SK., ÇAVDAR ÇK., ÇAVUŞ ÇK., ÇELEBİ CD., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DERE SK., DEVECİ ÇK., DİLSİZ SK., DİNÇ SK., DOĞAN ÇK., DORUK, DOYRANLI YOLU, ERDEM SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FAVZİ ÇAKMAK SK., KABAKOĞLU ÇK., KALE MEYDANI CD., KANARYA SK., KAYA ÇK., KAYAKÖY, KAYALAR SK., KAZIM KARABEKİR CD., MALAZGİRT SK., MEHMET AKİF CD., MEŞE ÇK., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUHTAR ÇK., NAMIK KEMAL CD., NAR SK., ONBAŞI SK., ORKİDE ÇK., SAKARYA SK., SARIGÖLLÜ ÇK., SEVER ÇIKMAZI, SULTAN SELİM ÇK., ŞİRİNBEBE ÇK., TÜRK SK., ÜÇ HAZİRAN CD., VURAL SK., YASEMEN ÇK., ZAMBAK ÇK., ZEYTİN elektrik kesintisi yaşancaktır