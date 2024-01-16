17 Ocak İZMİR SEFERİHİSAR elektrik kesintisi: SEFERİHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SEFERİHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SEFERİHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İHSANİYE; , İHSANİYE, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İHSANİYE MH.; İHSANİYE, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında TURGUT; , BOZYER SK., İHSANİYE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ULAMIŞ; , 1435 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ULAMIŞ MH.; 1435, 1436, 1436/1 elektrik kesintisi yaşancaktır