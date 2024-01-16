17 Ocak İZMİR TİRE elektrik kesintisi: TİRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR TİRE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TİRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ MH.; ÇERİKÖZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLTEPE, PINARBASŞI SK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ MH.; DİBEKÇİ ARA YOL PATIKA, DİBEKÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN; , KÜÇÜKBURUN YAYLA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN MH.; KÜÇÜKBURUN KÖYÜ, KÜÇÜKBURUN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır