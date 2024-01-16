17 Ocak İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR URLA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , 1.ÜÇEVLER, İSİMSİZ10, MANOLYA, ÜRÜN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. ÜÇ EVLER SK., DİK YOKUŞ SK., SIRA KUŞÇULAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , KONUK, UZUN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ERİNÇ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BADEMLER; , 15008, 15017. SK., 15035. SK., BADEMLER, İSİMSİZ30, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ56, İZMİR-SEFERİHİSAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BADEMLER MH.; 15000, 15000/1. SK., 15001 SK., 15001/1 SK., 15003, 15003/1 SK., 15004. SK., 15005/1 SK., 15006/2, 15007 SK., 15009. SK., 15010, 15011. SK., 15012. SK., 15013 SK., 15014. SK., 15015. SK., 15016. SK., 15017 SK., 15018. SK., 15019. SK., 15020. SK., 15021, 15021/1 SK., 15022. SK., 15023. SK., 15024. SK., 15024/1. SK., 15025. SK., 15026. SK., 15027. SK., 15028, 15029. SK., 15030 SK., 15031 SK., 15033. SK., 15034 SK., 15035/2, 15035/3 SK., 15036 SK., 15037. SK., ANGARYA HALIL DIKMEN CIKMAZI, SADI BEY CIKMAZI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , 16012, İHSANİYE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında OVACIK MH.; 16000. SK., 16001. SK., 16002. SK., 16003. SK., 16004. SK., 16005. SK., 16007 SK., 16010 SK., OVACIK CD., ÜTOPYA MEVKİİ KÜME elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KUŞÇULAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KUŞÇULAR MH.; 8026. SK., 8083 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KALABAK; SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KALABAK MH.; 3300/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YELALTI; , 3300/1, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ49, KEKLİKTEPE, SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YELALTI MH.; BEGONYA SK., ÇALIK, MANZARA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; , 3300/1, AKMEŞE, İSİMSİZ12, İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ9, KEKLİKTEPE, ORTANCA, ÖZGÜN, SEFAKÖY, YEŞİLALAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; BAĞCILAR, BORA SK., CESUR, ÇAMLIK SK., GÖKSU, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KARAYEL SK., KIRAÇ, MANZARA, PANAROMA elektrik kesintisi yaşancaktır