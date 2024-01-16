17 Ocak KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ DARICA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DARICA'de 17 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ DARICA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DARICA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., CAVİT SK., EDA SK., HAMDOLSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde BAŞARAN SK., CAHİDE SK., DİCLE SK., ENFES SK., GENÇ SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., İLKE SK., KUŞTEPE CD., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., NAZIR SK., SANCAK, SANCAK SK., ŞİRİN SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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