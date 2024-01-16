17 Ocak KOCAELİ DERİNCE elektrik kesintisi: DERİNCE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

KOCAELİ DERİNCE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DERİNCE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DERİNCE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ISIL, KIRAÇ SK., NARLI SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.