17 Ocak MANİSA AKHİSAR elektrik kesintisi: AKHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA AKHİSAR ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BEYOBA; , 1. SK., 108. SK., 137. SK., 18. SK., 19. SK., 25. SK., 27. SK., 39. SK., 40. SK., 52. SK., 85, 95. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, MAZLUM ATLAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BEYOBA MH.; 10. SK., 103. SK., 104. SK., 12. SK., 122. SK., 13. SK., 130. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 14. SK., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26/1. SK., 28. SK., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 30/1. SK., 4. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 45. SK., 5. SK., 6. SK., 60. SK., 61. SK., 69. SK., 70. SK., 72. SK., 74, 76. SK., 77. SK., 8. SK., 84, 85. SK., 9. SK., 90. SK., 94. SK., ATATÜRK CD., ATATÜRK ÇEVRE YOLU, BEYOBA YOLU, CEMAL GÜNDÜZ CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖRAL CD., İNÖNÜ, İNÖNÜ CD., KAZIM KARABEKİR CD., KEMAL SK., MİTHATPAŞA CD., NURİYE MANİSA CD., ÜNLÜ CD., YAŞAR AHMET CD., ZİYA BEY CD., ZÜBEYDE HANIM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SAZOBA; İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SAZOBA MH.; BEYOBA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır