17 Ocak MANİSA KÖPRÜBAŞI elektrik kesintisi: KÖPRÜBAŞI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA KÖPRÜBAŞI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÖPRÜBAŞI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÖPRÜBAŞI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında GÜNDOĞDU; İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ16, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ41, İSİMSİZ62, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL MH.; 12, AVŞAR, İÇ YOL, ŞÇ YOL elektrik kesintisi yaşancaktır