17 Ocak MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK; , aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK MH.; AYVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIÇEŞMEBAŞI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIÇEŞMEBAŞI MH.; MANİSA TURGUTLU YOLU, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., YUKARI ÇOBANİSA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, sancaklıkayadibi elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ MH.; SANCAKLIKAYADİBİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TURGUT ÖZAL; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ33, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, KASABA CD., SPİL, yukarı cobanisa, yukarı çobanisa iç yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA MH.; ARA YOL, MANİSA TURGUTLU YOLU, Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşancaktır