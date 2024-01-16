17 Ocak SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

SAKARYA GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 844., 846., 869., 892., 897., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BİLAL HABEŞİ SK., ÇIFTLIK, ÇIFTLIK SK., ÇİFTLİK SK., DOLGUN, DOLGUN SK., ELVAN BEY SK., ENVER PASA, ENVER PASA SK., ENVER PAŞA SK., ESME YOLU, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., FETİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GONCA SK., GÜLİSTAN SK., HALİT PAŞA CD., HÜSNÜ SOYKAN SK., IBNI SINA, ISTANBUL, İBNİ SİNA SK., İSTANBUL CD., KADİFE SK., KARDELEN SK., KAYNAK SK., KILIÇ ARSLAN SK., KONYALI ALİBEY CD., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT SK., NEFİ SK., NİZAMÜLMÜLK SK., PAPATYA, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET, SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., LEYLAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde ALMAATA, ALMAATA SK., AYDENIZ, AYDENİZ SK., BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., ELBURUNİ SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HİCRET SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİ BEY CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELİHŞAH SK., MERCAN, MERCAN SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VİLDAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.