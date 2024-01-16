17 Ocak SAKARYA KOCAALİ elektrik kesintisi: KOCAALİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

SAKARYA KOCAALİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAALİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAALİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE/2, KARADERE/4, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/4_1, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, ORTA SK., SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.