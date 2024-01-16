17 Ocak SAKARYA PAMUKOVA elektrik kesintisi: PAMUKOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. PAMUKOVA'de 17 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında PAMUKOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
PAMUKOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ENDER SK., KORTEPE, KORTEPE CD., MESALE, MEŞALE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., UYGAR SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 30. SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., ZIYA PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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