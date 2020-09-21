17. Paris Türkiye Filmleri Festivali başladı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:38

Strazburg'daki Cinéma Odyssée ortaklığında ve Paris Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Paris Türkiye Filmleri Festivali’nin (FCTP) 17.si 17 Eylül’de başladı. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında senelerce emek vermiş bir göçmen derneği olan ACORT tarafından düzenlenen festival 17-27 Eylül tarihleri arasında Paris’teki Louxor ve Brady sinemalarında izleyiciyle buluşuyor.

Festivalin "Kız Kardeşler" esinli afişi.

Festivalin organizatörlerinden Deniz İnceoğlu bu yılın programı için şunları söyledi: "Festival için, her sene olduğu gibi bu sene de son iki-üç yılın uzun metrajları ve belgesellerinden oluşan bir seçki hazırladık. Programa bu yıl ayrıca 5 filmden oluşan bir de kısa film seçkisi ekledik. Festivalimiz, Türkiye'de yapım, dağıtım ve özellikle gösterim aşamalarında yaşanan zorluklara rağmen ayakta kalan film ve belgesellere görünürlük kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca tam 17 yıldır Türkiye sinemasının tüm çeşitliliğini yansıtan özgür bir ifade platformu olarak görev yapıyor."

Kadının yeri, sınıf çatışmaları, gündelik hayattaki yabancılaşma gibi sosyal meseleleri ele alan altı uzun metrajlı film; Barış İçin Akademisyenler, Yaşar Kemal'in hayatı ve köy kadınlarının kurduğu tiyatro topluluğu üzerine üç belgesel ve beş çarpıcı kısa filmle, Paris Türkiye Filmleri Festivali, bu yıl da Türkiye asıllı sinemaseverleri ve Türkiye’nin güncel olayları, kültürü ve sinemasıyla ilgilenen tüm Parisli film meraklılarını bir araya getirecek gösterimler öneriyor.

Film gösterimleri sağlık önlemleri altında yapılıyor.

PANDEMİ YÜZÜNDEN ERTELENMİŞTİ

Normalde mart ayında düzenlenmesi planlanan festival, COVID-19 salgını nedeniyle, sinema salonlarının da anlayışıyla eylül ayına ertelenmişti. Konuklu gösterimlerin bir kısmı, özellikle Türkiye'de yaşayan yönetmenler ile planlananlar, online röportajlar yoluyla düzenlenecek. Bunların yanı sıra, Fransa'da yaşayan yönetmenlerin ve diğer misafirlerin katılımıyla gösterimler de düzenlenecek.



TOPLAM 14 FİLM GÖSTERİLİYOR



Beşi kısa olmak üzere toplam 14 filmin gösterildiği programda geçen iki yılın ödüllü yapımları da yer alıyor. Festival programındaki filmler şöyle:

“Kız Kardeşler” - y: Emin Alper



“Görülmüştür” - y: Serhat Karaaslan

“Nuh Tepesi” - y: Cenk Ertürk

“Güvercin” - y: Banu Sıvacı

“Cinayet Süsü” - y: Ali Atay

“Yaşar Kemal Efsanesi” - y: Aydın Orak

“Küçük Şeyler” - y: Kıvanç Sezer

“Kraliçe Lear” - y: Pelin Esmer

“Ah Asuman” - y: Ümit Kıvanç

“Buluştuğumuz Yer Hakikat Bahçeleri” - y: Eylem Şen

“Bare Giran” - y: Yılmaz Özdil

“Ablam” - y: Burcu Aykar

“Toprak” - y: Onur Yağız

“Toz Olmak” - y: Hüseyin Aydın Gürsoy