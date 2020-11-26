17 terörist kazma kürekle tünel kazarken etkisiz hale getirildi
İHA’ların sıkı takibi nedeniyle Türkiye sınırlarından uzak durmak zorunda kalan terör örgütü PKK, Suriye’nin kuzeyinde özellikle Ayn El Arab’dan Barış Pınarı bölgesine kazma küreklerle tüneller kazarak sızma girişiminde bulunuyor. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 17 teröristin kazma kürekle tünel kazmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bilgi veren güvenlik uzmanları, geçmişte sınır karakollarına bile sızarak saldırılarda bulunan terör örgütü PKK’nin, İHA’lar ve sınır ötesi kara operasyonları nedeniyle artık Türkiye sınırlarına yaklaşamadığını, Suriye’nin terörden arındırılan bölgelerine sızma çabasında olduğunu bildirdiler.
Ancak MİT’in yerel istihbarat unsurları ve TSK’nın etkili operasyonları ile yerinde ve anında etkisiz hale getirilen teröristlerin hareketsiz kaldığı belirtildi. Dünkü operasyonda da terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yeni bir saldırı hazırlığında olduğu, teröristlerin kazma küreklerle tüneller kazarak tahkimat yaptığı İHA’lar tarafından belirlendi. Teröristlerin bulunduğu bölge top atışlarıyla aralıksız ateş altına alınarak 14 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyeti sırasında, saklandıkları belirlenen 3 teröristle de sıcak temas sağlayan komandolar bu teröristleri etkisiz hale getirdi.
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