17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Bulgaristan'da 12 madalya kazandı
17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada 12 madalya kazandı
17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde gerçekleştirilen ve 4 gün süren 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Açık Turnuvası'nda 10 ülkeden 130 sporcu yarıştı.
Tek erkekler kategorisinde Anıl Ulaç Atan birinci, Miraç Kantar ikinci, Emre Ayık üçüncü, tek kadınlar kategorisinde Ravza Bodur ikinci, Cansu Erçetin ve Beren Üstünkaya üçüncü oldu.
Çift erkekler kategorisinde Miraç Kantar-Anıl Ulaç Atan birinciliği, Furkan Saraç-Burak Mert Alkaya ikinciliği, Emre Ayık-Buğra Kaan Göksel üçüncülüğü, çift kadınlar kategorisinde Cansu Erçetin-Tuğçenur Korkmaz birinciliği, Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz üçüncülüğü, karışık çiftler kategorisinde Buğra Aktaş-Sinem Yıldız ikinciliği elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bulgaristan'da Pazarcık kentinde yapılan 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvasında milli takımımız bir tarih yazdı. 20 madalyanın 12'sini kazanan milli takım, 5 final müsabakasının 3'ünü gerçekleştirirken aynı zamanda 2 final müsabakasını da Türkler olarak
kendi aralarında oynadılar. Bulgaristan'dan madalya ve puanları toplayarak Türkiye'ye dönen milli takımımızı yürekten kutlar, antrenörlerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
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