17 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Voleybol Şampiyonasını garantiledi
Grubunda ilk sırayı elde eden milli takım, 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti
Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. etabında son maçında Portekiz’i 3-0 yenerek 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım karşılaşmayı 25-10, 25-20, 25-19 set sonuçlarıyla kazandı.
2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.
E Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIM
|0
|G
|M
|P
|1
|Türkiye
|3
|3
|0
|8
|2
|Avusturya
|3
|2
|1
|7
|3
|İspanya
|3
|1
|2
|3
|4
|Portekiz
|3
|0
|3
|0
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