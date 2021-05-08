17 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Voleybol Şampiyonasını garantiledi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:40

Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. etabında son maçında Portekiz’i 3-0 yenerek 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım karşılaşmayı 25-10, 25-20, 25-19 set sonuçlarıyla kazandı.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.

E Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde: