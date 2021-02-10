173 gazeteci Boğaziçililere destek bildirisi yayınladı

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör oalrak atanmasının ardından bir ayı aşkın süredir protestolar düzenleniyor.

Eylemler kapsamında11 öğrenci hakkında tutuklama kararı verilmiş, çok sayıda kişi de ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklama ve gözaltılar sürerken, Boğaziçi öğrencilerinin eylemlerine ilişkin destekler de sürüyor.

147 sanatçının ardından, 173 gazetecinin imzasıyla 'Boğaziçililer yalnız değildir!' başlıklı bir metin yayımlandı.

173 gazetecinin ilk imzacı olduğu metin, internet üzerinden de gazetecilerin imzasına açıldı. İmza metni, 14 Şubat Pazar günü saat 23.59'da imzaya kapatılacak.

Gazetecilerin yayımladığı imza metni şu şekilde:

BOĞAZİÇİLİLER YALNIZ DEĞİLDİR!

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir ayı aşkın süredir, antidemokratik yöntemlerle yapıldığını düşündükleri rektör atamasını protesto eden öğrencilerle basın mensupları arasında kurulan barikata itirazımız var.

Boğaziçililerin “Aşağı Bakmayacağız” diyerek sürdürdükleri bu eylemin, anayasal bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. LGBTİ+ öğrencilere karşı kimlikleri ve yaşam hakkını hedef alan nefret söylemini, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı bunların sonucunda LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasını kabul etmiyoruz.

Yaşananları objektif bir şekilde aktarmakla yükümlü olan ve bir kamu görevi icra eden biz gazeteciler, demokratik haklarını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve onlara destek veren akademisyenlerin kriminalize edilmesi çabasını reddediyoruz.

Sansür, baskı ve tehditlerle halkın haber alma hakkının önüne çıkartılan her türlü engellemelere itiraz ettiğimiz gibi, görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımızı hedef alan polis şiddetine de karşıyız. Gazeteciler taraf değil tanıktır, işini yapan meslektaşlarımıza yönelik engelleme, yaralamaya varan ağır şiddet ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz.

Çağın tanıklığını biz yapacağız, hakemliğini ise tarih.

Güçle, hakikati bükmeye çalışanların karşısında her zaman hakikatin savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Başımızı eğmiyoruz, gazeteciliğin suç olmadığını biliyoruz!