‘18 Kasım’da beraat umuyoruz’

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Kumpas davalarından Atabeyler Davası’nda tutuklanan ilk subay olan ve 14 yıldır yargılaması devam eden Pilot Yüzbaşı Murat Eren’in duruşması dün görüldü. Heyet, bir sonraki duruşmayı 18 Kasım’a erteledi. Eren’in avukatı Muhammet Sarıkaya, “Kasım ayında yapılacak bu duruşmanın karar duruşması olacağını, on dört yıldır devam eden bu hukuksuzluğa beraat kararı ile son verileceğini umuyoruz” dedi.

Yüzbaşı Murat Eren’in davası, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Heyet, duruşmadaki “kapalılık” kararını devam ettirerek, duruşma salonuna yalnızca Eren ve avukatı Muhammet Sarıkaya’nın alınmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için Eren’in duruşmasını 18 Kasım 2020’ye erteledi.

Avukat Muhammet Sarıkaya, duruşmanın ardından Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu: “2006 yılında tüm kumpas davalarında olduğu gibi isimsiz bir ihbar e-postası ile başlayan Murat Eren hakkındaki davada tüm zorluklara rağmen aldığımız yargılamanın yenilenmesi kararı neticesinde, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bugünkü (dünkü) 6. celsede önceki savunmalarımız ve beyanlarımız doğrultusunda ilgili bir makama müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 18 Kasım 2020 tarihine erteledi. Gelinen aşamada, müvekkilimin uzun süredir devam eden yargılama sürecinin ve almış olduğu cezaların, tamamen FETÖ kumpası olduğunu tüm delilleriyle ortaya koyduk. Tek dileğimizin Murat Eren’in adil yargılanması olduğu davada, mahkemenin de Türk adalet sistemine uygun biçimde adil ve etkili bir yargılama yapmasından son derece mutlu ve umutluyuz. Kasım ayında yapılacak bu duruşmanın karar duruşması olacağını, on dört yıldır devam eden bu hukuksuzluğa beraat kararı ile son verileceğini umuyoruz.”

VİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Mahkeme heyeti, geçen aralık ayında yapılan bir önceki duruşmada, “Eren’in kapatılan askeri mahkemede yargılamasını yapan hâkimlerin ve dosyada görev alan bilirkişiyle ilgili herhangi bir FETÖ soruşturması olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sorulmasına” karar vererek duruşmayı 25 Mart 2020’ye ertelemişti. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında yargılamalar durdurulduğu için Eren’in 25 Mart’taki duruşması yapılamamış, 23 Eylül’e ertelenmişti.