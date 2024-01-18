18 Ocak DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, FENER SK., HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., KUĞU SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SUBAŞI mahallelerinde SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.