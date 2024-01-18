18 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

DÜZCE ilinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, FENER SK., HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., KUĞU SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SUBAŞI mahallelerinde SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ŞEHZADE SK., VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2554. SK., 2558. SK., 2567. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH mahallelerinde 1107., 2554., 2555. SK., 2557. SK., 2665., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEĞİRMEN, DEPO, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1030. BULVAR, 951., 982. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP HAMAM, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇILIMLI, KONURALP KARAKOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA mahallelerinde 230., 303., 311. SK., 315. SK., 316., 345., 357. SK., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇİÇEK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KELEŞ SK., LALE SK., PAK SK., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 124. SK., 127., 134. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 172., ERTUĞRUL SK., KORU, KORU SK., MEVLANA, MEVLANA CD., ORMAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA, YENİ mahallelerinde 199. SK., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 217. SK., 332. SK., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 353. SK., 356. SK., AK SK., BULUT SK., CAN SK., CUMHURİYET CD., ÇOLAK SK., GÜNEY SK., SARAY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., TUNA, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1. SK., 19., 20., 21., 21. SK., 4. SK., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ONUR SK., ÖZBEK SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, TRABZON SK., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH mahallelerinde 102, 102. SK., 123, 123. SK., 125. SK., 143. SK., 146. SK., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 172. SK., 187, CİHANGİR SK., İSTİKLAL, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, Uavtede Yok, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde KUZEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KAFYAYLA, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIBAŞI, ÇALILIK, DÜVERDÜZÜ, ESENLİ, HIZARDERE, İSHAKLAR, KAFYAYLA, KİRAZTARLA, KUŞOĞLU, MERKEZ, N KENDISI, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, ULUCAMİ, YENİVAKIF mahallelerinde AKÇAKOCA, BIÇKIBASI, BIÇKIBAŞI KÖYÜ YOLU, ÇALILIK, ÇALILIK KÖYÜ YOLU, DERE SK., DÜVERDÜZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ESENLI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KAFYAYLA KÖYÜ YOLU, KARADERE SK., KİRAZTARLA KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUSOGLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU, SARIMESE, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ CD., SÖĞÜTLÜ CD.Sİ SK., SÖĞÜTLÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD., YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, YENİ, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 202., 208., BAŞAK SK., HÜRRİYET SK., MEHMET AKİF CD., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI mahallelerinde KURS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.