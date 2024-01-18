18 Ocak DÜZCE GÖLYAKA elektrik kesintisi: GÖLYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖLYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, YENİ, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 202., 208., BAŞAK SK., HÜRRİYET SK., MEHMET AKİF CD., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI mahallelerinde KURS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.