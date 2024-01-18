18 Ocak DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ŞEHZADE SK., VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2554. SK., 2558. SK., 2567. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH mahallelerinde 1107., 2554., 2555. SK., 2557. SK., 2665., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEĞİRMEN, DEPO, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1030. BULVAR, 951., 982. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP HAMAM, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇILIMLI, KONURALP KARAKOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.