18 Ocak İSTANBUL BEYOĞLU elektrik kesintisi: BEYOĞLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:22

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYOĞLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYOĞLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, LAMARTİN, TARLABAŞI, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk bölgelerinde 18/01/2024 16:00:00 - 18/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.