18 Ocak İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:23

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:23

İstanbul ilinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, LAMARTİN, TARLABAŞI, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk bölgelerinde 18/01/2024 16:00:00 - 18/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CEBRAİL, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CESARET, CEVİZ, CEZMİ, KIRMIZI ÇEŞME sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI, TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, AVŞAR, BARBAROS, BARIŞ, BUĞRA, DARVADİ, DOĞA, DOĞU, GÖKÇE, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KİRAZ, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOR SALKIM , SEVHAN, TABYA YOKUŞU, TURNA, ULUĞBEY, YENİ OKUL, YENİÇERİ, YUNUS EMRE, ÇINAR MERDİVENİ, ÖNAL, ÖZBEK, ÜZÜM, ÜÇEVLER ÜSTÜ, İSLİM, İTİMAT sk bölgelerinde 18/01/2024 09:30:00 - 18/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah SOĞANAĞA CAMİİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah NUR, TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TİRYAKÇI, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah HOCAPAŞA, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 18/01/2024 12:00:00 - 18/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 18/01/2024 00:05:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KÖŞEGEN, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 18/01/2024 00:05:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÖKSÜZ, İLHAMİ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah mehmet silivri caddesi bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, TURUNÇ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, ATAKÇİL, AYTAÇ, AZİMET, AĞRI, BAYRAKTEPE, BEYLİK, BEŞER, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESTİVAL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, MERCEK, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SELMA, SELÇUK, SEĞMEN, SULH, TESTİ, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, VEFA, YADİGAR, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, İCABET, İHYA sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN, 1.KARANFİL, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, KAYIN, NERGİS, TURUNÇ, ZAMBAK sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 2.LALE, AKKAVAK, TURUNÇ, YILDIZ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 63., 64., 65., 66., 67., AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, YUNUS sk / YILDIRIM mah BİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEMAL PAŞA, NAZAR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 67., 68., 69., ACAR, BİLGEHAN, CEM, ELEKTRİK, FİDE, GEYİK, GÖZDE, KAYA, MEHMET AKİF ERSOY, MERAL, SALİHOĞLU, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ, İLİM sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 18/01/2024 11:00:00 - 18/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CÖMERTTÜRK, RASİM PAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MERHALE, YOLCU sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 18/01/2024 12:00:00 - 18/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 18/01/2024 00:00:00 - 18/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 18/01/2024 02:00:00 - 18/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 18/01/2024 04:00:00 - 18/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, FAZIL, GAZANFER, HACIBEY, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AFİYET, AKMESCİT, BABAOCAĞI, CENNETKUŞU, ETKİN, FERHATPAŞA, KABATAŞ, KAMURAN, KARAKOÇAN, KAYYUM, NARDALI, SEVBAN MEHMET, TUNCA, ÖNCEL, ÖZGÜVEN, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, GÖKÇEKENT, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/01/2024 11:00:00 - 18/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah AKYAKA, AKYAYLA, ALİ KUŞÇU, ASENA, AYYÜKSEL, AÇIKEL, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BİLGEHAN, DEVEKUŞU, HALDUN, MÜDERRİS, MİLLİ MÜDAFA, RAVZA, SADAKAT, SELVA, SEVBAN MEHMET, SİDRE, YEŞİLOVA, ZİGANA, ÖNCEL sk bölgelerinde 18/01/2024 12:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, UĞUR MUMCU, VİŞNE sk bölgelerinde 18/01/2024 10:00:00 - 18/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1990., 1991., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / MEVLANA mah MOLLA GÜRANİ sk / PİRİ REİS mah 2305. sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.