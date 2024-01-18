18 Ocak İSTANBUL SİLİVRİ elektrik kesintisi: SİLİVRİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:22

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SİLİVRİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SİLİVRİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÖKSÜZ, İLHAMİ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah mehmet silivri caddesi bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, TURUNÇ sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.