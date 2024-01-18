18 Ocak İZMİR KARABAĞLAR elektrik kesintisi: KARABAĞLAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABAĞLAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ; ŞEHİT CEYSU CEYLAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN; , POLAT CD., ŞEHİT CEYSU CEYLAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9095. SK., 9099. SK., 9144. SK., FİLİZ CD., ORDU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır