18 Ocak İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR; , OPERA CADDESİ, , OPERA CADDESİ, , OPERA CADDESİ, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, , İSİMSİZ1, , , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR MH.; ERKİN USMAN SK., AZİZ NESİN BLV., MAVİŞEHİR PAMUKKALE SİTESİ, 2043. SK., 2044. SK., Hasan Tahsin Uzer Caddesi, MAVİŞEHİR PAMUKKALE SİTESİ, AZİZ NESİN BLV., AZİZ NESİN BLV., AZİZ NESİN BLV., ERKİN USMAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI; , 6117. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI MH.; 6051/2. SK., 6053/2. SK., 6053/4. SK., 6111/1. SK., 6113. SK., 6113/1. SK., 6114. SK., 6115. SK., 6117/1, 6118. SK., 6119. SK., ALİ ALP BÖKE CD., GENÇLİK PARK İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır