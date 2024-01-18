18 Ocak İZMİR KEMALPAŞA elektrik kesintisi: KEMALPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KEMALPAŞA'de 18 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KEMALPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında HALİLBEYLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında 75. YIL CUMHURİYET MH.; SAKARYA, SAKARYA CD., SARI AKASYA, SARI ZAMBAK, SARI ZAMBAK SK., SAVRANOĞLU, SAVRANOĞLU SK., SEKE SK., SEYRAN SK., SEZER SK., SİNAN, SPOR, SU DEĞİRMENİ, SU DEĞİRMENİ SK., SÜMBÜL SK., ŞADİBEY CD., ŞAHİNOĞLU, ŞAHİNOĞLU SK., ŞAİR, ŞAKİR TÜRK, ŞEHİT YÜZBAŞI HAKAN BİZRENLİ, ŞEN ÇK., ŞERBETÇİ SK., ŞİMŞEK, TAFLAN, TOPEL CD., TUNA CD., TURGUTLU CD., TÜRK, YAĞCI SK., YAKA KÜME EVLERİ, YAKA SK., YAKAKÜME, YAYLA SK., YAZAR NAMIK KEMAL SK., YENER SK., YONCA, YUSUF ZİYA GÖKALP SK., ZEYBEK, ZEYBEK ÇK., ZEYTİN, ZÜBEYDE HANIM, 1. SEYRAN SK., 2. SEYRAN SK., 3.SEYRAN. SK., 30.AĞU, ACAROĞLU, ACAROĞLU SK., AKÇEŞME, ARIKALTI CD., ATACA ÇK., ATICI SK., AYANOĞLU, BAHÇECİLER SK., BALCI SK., BARBAROS HAYRETTİN, BARBAROS HAYRETTİN SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BEYLER, BEYLER SK., CAMİ ÇK., CEYLAN SK., ÇAKICI, ÇAKICI ÇK., ÇETİN, ÇINAR, ÇIRA, DAĞLI, DEMİR, DİKİLİ TAŞ SK., DİLBER SK., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., ERCAN, ERDAL İNÖNÜ, FATİH, FATİH CD., FERAH ÇK., GACARA HASAN, GELİNCİK, GELİNCİK SK., GÜMÜŞ, GÜR, HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HULİSİ OĞUZ, IRMAK SK., IŞIK ÇIKMAZ, IŞIK ÇK., JAPON, KAMELYA, KANUNİ, KARAGÖZ SK., KIRMAN SK., KİRAZ, KOOPERATİF SK., KUŞ, KUŞ SK., KUŞÇU, KUŞÇU SK., LİMONCUK SK., MACAR, MERCANAĞACI SK., MERT, MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., MİNARE, MİNARE SK., MOR MENEKŞE SK., MUSTAFA KEMAL, MÜCAHİT, MÜCAHİT SK., MÜDERRİS, NAİM CD., NERGİS SK., OVA SK., ÖREN BELEDİYE SK., ÖREN CUMHURİYET, ÖREN İLKÖĞRETİM OKULU SK., ÖREN İZMİR, ÖREN İZMİR CADDESİ, ÖREN İZMİR CD., ÖREN SK., ÖREN TURGUTLU, ÖRNEK SK., PAZAR SK., SAFİR elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ARMUTLU HÜRRİYET; , 2601, İNLİK ÇARŞIKLI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜME EVİ, İnlik Çarşıklı Küme Evler, İnlik Çarşıklı Kümeevler, YÖRÜK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU 29 EKİM; , EKMEN, EMİNE HOCA, SALİM AĞA SK., YILMAZ ABASIZ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU KAZIMPAŞA; , ANKARALI, BAĞYURDU İZMİR, DEDE GÜME, KOCA HÜSEYİN elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK; , BAĞYURDU İZMİR, BAYRAKTAR, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU YENİ; , 2. ÇEŞME, 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, BAĞYURDU STADI SK., BAHÇELİEVLER SK., BELEDİYE, ÇİÇEKÇİ, DEĞİRMENCİOĞLU SK., DEMİRCİ MEHMET SK., DOĞAN, EMİN EROL CD., GARDELYA, GAZETECİ YAZAR UĞUR MUMCU, HASAN TAHSİN, İSİMSİZ1, İSMAİL ER CD., KAHYALAR, KARA MEHMET, KESTANELİ BAĞLAR, KESTANELİ BAĞLAR KÜMEEVLERİ, KUMOVA, KUMOVA SK., KUMRU, MELTEM, MENDERES CD., MERCANKÖŞK SK., MISIRLI SK., MİMOZA SK., OVA, PARSA, SAKA, SAKA SK., SARAÇOĞLU CD., SARAÇOĞLU SK., SELÇUK, ŞAKİROĞLU, ŞEHİT ER BEKİR VAROL, ŞEHİT ER TALİP YURDAKUL SK., TAVUKÇULAR SK., TOPÇU SK., VARGÖR elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında EGEMEN MH.; 1. BAHÇELER SK., 2. BAHÇELER SK., BAHÇELER, ÇAĞLAYAN, ÇAMLIK, ÇİÇEK SEPETİ, DEDE, DERE, ESKİ OKUL, ESKİ OKUL SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KOCABIYIK, KOOPERATİF SK., LİLYUM, MERKEZ, MEVLANA, MORSALKIM, MUSTAFA KEMAL, NURİ BAYRAK ÇK., OVA SINIR, PAPATYA, TURGUTLU2, ULUS, YAĞCILAR, YÜCEL elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET MH.; İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLERİ, NAMAZGAH SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında KAZIMPAŞA MH.; ABDÜLOĞLU, ABDÜLOĞLU SK., ALİ KURT SK., ANKARALI SK., AVCILAR SK., BAĞYURDU İZMİR, BAKIRLI SK., BEKÇİ SABİT SK., BEŞİKLER SK., CUMHURİYET ALANI, ÇAMDİBİ, ÇAMDİBİ SK., ÇOLAK ETHEM SK., DEVECİ ÖMER, DİBEKTAŞI, DİBEKTAŞI SK., EBE EMİNE ÖZKAN, EBE EMİNE ÖZKAN SK., EBÜLHÜDA SK., EKŞİOĞLU SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜROL SK., HACI ETHEM, HACI ETHEM SK., HACI HASAN, HAFIZ OSMAN, HAFIZ OSMAN SK., HÜRRİYET, İSMAİL ULUSAN, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., KALPAKKAYA, KARANFİL, KASAP ALİ, KASAP ALİ SK., KAYMAKÇI, KAYMAKÇI SK., KIRMIZI SK., MEHMET CİNGÖZ, NERGİS ZAMBAĞI, OKUL ÖNÜ, OYUN ALANI, OYUN ALANI SK., ÖZMETE, SADULLAH CENGİZ, SARIOĞLU, SARIOĞLU SK., SEYMEN, SEYMEN SK., TAMTÜRK SK., TİRELİ, ULUCAK, UMUT, YAKA MEVKİ BENT YOLU, YANGÖZOĞLU, YAPRAK SK., YEŞİLDERE, YOZGATLI, YOZGATLI SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında KEMAL ATATÜRK MH.; BAĞYURDU İZMİR CD., BAYRAKTAR SK., BEHÇET ATAY SK., BEKÇİ İBRAHİM, BEKÇİ İBRAHİM SK., ESEN, ESEN SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HACIOĞLU SOKAK, KADİR USTA, KADİR USTA SK., KAHVECİ ALİ SK., MUSTAFA SUNGUR, OSMAN ATAY SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , CELİLLER YOLU, CEVİZDERE YOLU, ÇAMİÇİ YOLU, ÇAMİÇİ YOLU KÜME EVLERİ, DAMLAR YOLU, DEDEKLER YOLU, GÜVENDİK YOLU, KARABAĞLAR YOLU, MERKEZ YOLU, OVACIK KÖY İÇİ YOLU, OVACIK KÖYÜ, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ÖREN 75. YIL CUMHURİYET; , AKÇEŞME SK., ÇİĞDEM, erdal inönü, İNCİRLİPINAR, İSİMSİZ22, KIRK AĞAÇ SK., NAMAZGAH SK., STADYUM, YAKA, YAKA KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ÖREN EGEMEN; , GAZETECİ UĞUR MUMCU, İNCİRLİPINAR, ÖREN TURGUTLU, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SARILAR; , BEYLER SOKAK, BEYLER YOLU, BEYLER YOLU KÜMEEVLERİ, İSİMSİZ6, SAZ MAH.YOLU, TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SARILAR MH.; SAZ MAH.YOLU KÜMEEVLER, SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SİNANCILAR; , İSİMSİZ31, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, SİNANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU, TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SİNANCILAR MH.; SİNANCILAR KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 7000. SK., 7001, ADİL BEY, BAĞYURDU İZMİR, BAHÇELİEVLER, ÇAVUŞOĞLU, MISIRLI, ÜNVEREN elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YENİKURUDERE; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER; , 6001, AŞAĞI SK., BAĞYURDU İZMİR, İSİMSİZ9, LİMON SK., MENENGEÇ MEVKİİ YOLU, SAZ YOLU, YİĞİTLER KÜMEEVLERİ SK., YİĞİTLER YOL, Yiğitler Yolu Kümeevleri, YUKARI, YUKARI YİĞİTLER elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER MH.; MENENGEÇ MEVKİİYOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında 29 EKİM MH.; ARIKBAŞI, ARIKBAŞI SK., ASANSÖR, ASANSÖR SK., ATLAS, BAHÇİVAN SK., CAMİ KEBİR SK., CUMHURİYET ALANI, ÇERKEZ YUSUF SK., ÇEVİK, ÇEVİK SK., DURMUŞÇA, DURMUŞÇA SK., GÖLET, HALİL FURAN ÇK., HANCI SAMİ, HANCI SAMİ SK., HANÖNÜ, HULUSİ ÖZTANSEL CD., HÜSEYİN FADUL SK., HÜSEYİN ÖZEN SK., KADIOĞLU SK., KAYMAKAM BEY, KAYMAKAM BEY SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KİRAZLIK, KOCA AHMETLER, KOCA TERZİ, KOCA TERZİ SK., KURT AHMET, LİSE, M. ALİ SEVİNÇ CD., MANAVOĞLU, MANAVOĞLU SK., MEHMET BEY SK., MEHMET TOKMAK, NAMIK KEMAL SK., NEBİOĞLU, ÖZDİRİK SK., ÖZGÜN SK., PİKNİK SK., SAKIZLI HOCA SK., ŞAH İSMAİL SK., ŞEHİT ER BEKİR VAROL, TURGUTLU, TURGUTLU CD., UNCULAR SK., ZAFER, ZEYTİNCİK, ZEYTİNCİK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında HALİLBEYLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır