18 Ocak İZMİR TİRE elektrik kesintisi: TİRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

İZMİR TİRE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TİRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKÖMÜRCÜ; , BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKÖMÜRCÜ MH.; BÜYÜKKÖMÜRCÜ KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKKÖMÜRCÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında DÜNDARLI; , BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, İsimsiz1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında DÜNDARLI MH.; DÜNDARLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKÖMÜRCÜ; , İSİMSİZ1, İsimsiz3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9, KÜÇÜKKÖMURCU DAG YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MH.; KÜÇÜKKÖMÜRCÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKKÖMÜRCÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır