18 Ocak İZMİR TORBALI elektrik kesintisi: TORBALI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

İZMİR TORBALI ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TORBALI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TORBALI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.; 7014. SK., 7016. SK., 7017. SK., 7018 SK., 7019. SK., 7021. CD., 1010/1. SK., 1011/1 SK., 1017. SK., 1017/1. SK., 1024 SK., 2. CD., 4. CD., 7002. SK., 7004 SK., 7006. SK., 7007 SK., 7008. SK., 7011. SK., 7012. SK., 7013. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında PAMUKYAZI; , İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; , 7514, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ74, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER MH.; 2500. SK., 2500/1. SK., 2515/1. SK., 7502. SK., 7503. SK., 7504. SK., 7505. SK., 7506. SK., 7507. SK., 7508. SK., 7509. SK., 7510. SK., 7512. SK., 7513. SK., 7514. SK., 7515. SK., 7516. SK., 7518. SK., 7519. SK., 7521. CD., ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ, ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİ; , AYDIN, İSİMSİZ4, MENDERES, , 559, AYDIN, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 1, 535. SK., 540. SK., 558. SK., 558/1. SK., 560. SK., 579/1. SK., 581. SK., 589. SK., 1, 518. SK., 520. SK., 524. SK., 526. SK., 528. SK., 536. SK., 538. SK., 544. SK., 548. SK., 554. SK., 556. SK., 558/1. SK., 559. SK., 565. SK., 567. SK., 577. SK., 579. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında AHMETLİ; , 6104/1 Sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında AHMETLİ MH.; 15. CD., 6100. SK., 6101 SK., 6101. SK., 6101/2, 6102. SK., 6103. SK., 6104. SK., 6104/1, 6105. SK., 6106. SK., 6106/1, 6107. SK., 6108. SK., 6109. SK., 6110. SK., 6111. SK., 6112. SK., 6405. SK., 9. CD., 9.CADDE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ51 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 2032. SK., 2034. SK., 2035. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAYBAŞI; , İSİMSİZ2, MENDERES, , 12, 46/2. SK., 7109, 7113. SK., 7121/2, 7122. SK., 7129, 7140 Sk., AYDIN, İSİMSİZ4, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAYBAŞI MH.; 13/1. SK., 7105. SK., ÇAYBAŞI 1. KÜME SK., 41/1 SK., 51/1. SK., 7011. SK., 7100, 7101. SK., 7102. SK., 7104 SK., 7107. SK., 7110. SK., 7112. SK., 7116. SK., 7118. SK., 7119. SK., 7120. SK., 7125. SK., 7126. SK., 7127. SK., 7127/1, 7128. SK., 7130. SK., 7131. SK., 7132. SK., 7132/1, 7133. SK., 7136, 7137. SK., 7139. SK., 81. SK., 95/1. SK., ÇAYBAŞI 2. SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ZİYA GÜLER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KAPLANCIK; , 6304 Sk., İSİMSİZ15, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ38, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KAPLANCIK MH.; 6300, 6302 SK., 6303 SK., 6305 SK., KAPLANCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KUŞÇUBURUN; , İSİMSİZ41 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MURATBEY; , 3511 Sk., 3523, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MURATBEY MH.; 3527, 3622. SK., 3660. SK., 3668. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK; , , AYDIN, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÖZBEY; , 4009, 4032 Sk., İSİMSİZ104, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÖZBEY MH.; 4001. SK., 4002. SK., 4003. SK., 4004. SK., 4005. SK., 4006. SK., 4007. SK., 4008. SK., 4010. SK., 4011. SK., 4012. SK., 4013, 4014. SK., 4015. SK., 4016. SK., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4020. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023. SK., 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4027. SK., 4028. SK., 4029. SK., 4030. SK., 4031, 4032. SK., 4033. SK., 4034. SK., 4035, 4036. SK., 4037. SK., 4038. SK., 4039, 4039/1, 4040 SK., 4040. SK., 4041. SK., 4042. SK., 4043. SK., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4049 SK., 4049. SK., 4050, 4051. SK., 4052. SK., 4053. SK., 4054. SK., 4057. SK., BAYRAK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında TORBALI; , İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YEMİŞLİK; , AYDIN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ARSLANLAR; , 6130/3, Arslanlar Sk., BAYINDIR ASFALTI, İSİMSİZ100, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ170, İSİMSİZ172, İSİMSİZ175, İSİMSİZ177, İSİMSİZ187, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, ŞEHİTLER KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ARSLANLAR MH.; AĞA SK., ARSLANLAR SK., ATİK SK., BAYINDIR ASFALTI CD., BAYRAM İSA SK., BECER SK., BODOR SK., ÇEVİK SK., DEĞİRMENALTI SK., EFE CD., HARMANLILAR CD., İSTASYON CD., KAHVEALTI SK., KAYA SK., KEMAL ALAN SK., KEMAL ATATÜRK CD., ÖZKAN SK., PAMUK SK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR 1. ÇK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR 2. ÇK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR CD., TORBALI ASFALTI CD., TRAFO CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında EĞERCİ; , 12, 7206/1, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında EĞERCİ MH.; 10. CD., 11. CD., 3000. SK., 3005. SK., 3009 SK., 7108, 7203. SK., 7204. SK., 7205. SK., 7206. SK., 7208. SK., 7210. SK., 7211. SK., EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, EĞERCİ 3. KÜME SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , 15. CD., 4059, 4059 Sk., AĞALAR SK., AKASYA SK., Altan, AŞAĞI CAMİ SK., BAYRAK, BAYRAK CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., DAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENCİ SK., FIRINCILAR SK., GAZİ PAŞA CD., GAZİLER CD., GÜL, GÜL SK., HAVUZ SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, KARANFİL SK., LALE SK., MANOLYA SK., MENEKŞE, METROPOLİS SK., NEHİR SK., PINARLI KUYU CD., Sancak, Sancak Sk., SATOĞLU SK., SEVGİ YOLU, SİNEMA SK., ŞEKER SK., ŞELALE SK., YEMİŞLİK SK., YUKARI CAMİ SK., ZEYTİNLİK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır