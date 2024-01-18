18 Ocak MANİSA AHMETLİ elektrik kesintisi: AHMETLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

MANİSA AHMETLİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AHMETLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AHMETLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında GÖKKAYA; elektrik kesintisi yaşancaktır