18 Ocak MANİSA ALAŞEHİR elektrik kesintisi: ALAŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALAŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALAŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında PİYADELER; , 2 NOLU SOKAK, BARBOROS SOK., DAVUTLU SK., ERDEN SK., EVREN SK., GENÇLER SK., İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ152, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, KIŞLA SOKAK, MENDERES CADDESİ, OKUL, OKUL CAD., ÖZKAN SOK., PİYADELER KÖYÜ İÇ YOLU, PİYADELER SOK., PİYADELER YOLU, RAMAZAN DEMİR CADDESİ, ŞAHİN SOKAK, TEKİN SOKAĞI, TÜRKER CADDESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında PİYADELER MH.; ATİLLA SK., BARBAROS SOKAK, CAMİ CADDESİ, CAMİİLER CAD., CAMİİLER CADDESI, ÇAĞLAYAN SOK., GENÇ OSMAN SOK., GENÇ OSMAN SOKAĞI, HÜRRİYET, HÜRRİYET CADDESİ, İSTASYON CADDESİ, İSTIKLAL CADDESI, İSTİKLAL CADDESİ, İSTİKLAL CD., KAZIM PAŞA SOKAĞI, M.TURGUT EKİNCİ, MEHMET AKİF SOKAGI, MEHMET AKİF SOKAĞI, MUSTAFA KEMAL SOK., SAVAŞ SOKAĞI, SULTAN SOK., TURGUT EKİNCİ CADDESİ, TURGUT REİS SOKAĞI, YALÇINLAR SOKAĞI, YILDIRIM SOKAĞI, ZAFER SOK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında ŞAHYAR; , İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ152 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında TOYGAR; İSİMSİZ123, İSİMSİZ44, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81 elektrik kesintisi yaşancaktır