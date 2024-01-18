18 Ocak MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında ÇAVUŞOĞLU; İSİMSİZ15, İSİMSİZ42, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında YENİHARMANDALI; , çifte damlar, HACIHALİLER YOLU SOKAK, HACIHALİLLER YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ27, İSİMSİZ38, İSİMSİZ40, İSİMSİZ46, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında YENİHARMANDALI MH.; 1.ÇIKMAZ, CUMHURİYET CD., DOĞU CD., DOĞU CD. 2. ÇK., GEDİZ CD., GEDİZ SK., GÜZEL SK., KURUÇAY ÇK., ŞİRİN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır